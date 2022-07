112-nieuws: auto zwaar beschadigd na ongeluk op A2 • brand in appartement

10.19

Zeker één auto is zwaar beschadigd geraakt na een ongeluk op de A2 bij Best. Wat er precies gebeurd is, is nog onduidelijk. Wel is aan de schade aan de voorkant van de auto te zien, dat het een behoorlijke klap moet zijn geweest. Het is niet bekend hoe het met de bestuurder van de auto is.

Na het ongeluk werden de twee rechter rijstroken afgesloten, omdat er ook behoorlijk wat olie op de weg lag. Daardoor is de vertraging daar opgelopen tot zeker drie kwartier. Omrijden kan via Tilburg over de A65 en A58.