112-nieuws: auto in brand in Dommelen • verwarde man opgepakt na brandje

03.09

Een verwarde man is in de nacht van woensdag op donderdag aangehouden nadat er brand was op zijn balkon. Dat gebeurde aan de St. Jozefstraat in Boxtel. Buurtbewoners zagen het vuur op het balkon en alarmeerden de brandweer. De brandweer had al snel in de gaten dat ze assistentie nodig hadden van politie.

De man is geboeid meegenomen naar het bureau, het is niet duidelijk wat er in brand stond. Op straat lagen spullen van de man die door de politie zijn opgeruimd. Enkele spullen zijn ook meegenomen naar het bureau voor onderzoek. Volgens een 112-correspondent is het niet de eerste keer dat de man overlast veroorzaakt. Vrijdag is de man van het dak gehaald en eerder verstoorde de man op 26 juni het gala van het Jacob Roeland Lyceum in Boxtel.