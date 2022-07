112-nieuws: scooterrijdster zwaargewond na botsing • vrachtwagen slaat om

07.19

De politie werd zaterdagochtend rond zes uur gealarmeerd vanwege een steekpartij aan de Duinweg in Schijndel. Naast meerdere politie-eenheden werd ook een ambulance opgeroepen. Daar aangekomen bleek dat er geen sprake was van een steekpartij, maar een vechtpartij. Die vond volgens een 112-correspondent plaats in of bij een gebouw waar arbeidsmigranten wonen. Of er iemand is aangehouden en of er iemand gewond was, is niet bekendgemaakt.