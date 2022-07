112-nieuws: vrouw van paard gevallen • zwaargewonde bij botsing

07.25

Drie mensen zijn zondagochtend gewond geraakt bij een ongeluk op de Boslustweg in Bergen op Zoom. De bestuurder van de auto waarin zij zaten, botste in een bocht op een boom langs de weg. Dit gebeurde rond halfzeven. Een van de drie slachtoffers is zwaargewond. Daarom werd onder meer een traumaheli opgeroepen. Dit slachtoffer is onder begeleiding van een trauma-arts naar een ziekenhuis in België gebracht. Ook de anderen zijn naar een ziekenhuis gebracht. Van de auto is weinig over. De omgeving is bezaaid met brokstukken van de auto. Er was geen ander verkeer bij het ongeluk betrokken.