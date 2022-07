112-nieuws: bewoner aangehouden voor brandstichting • zwaargewonde in huis

07.15

Rond kwart over zeven kwam bij de hulpdiensten de melding binnen van een autobrand en een ongeluk met letsel aan de Aalsterweg in Eindhoven. Op foto's is inderdaad een uitgebrande auto te zien die tegen een lantaarnpaal tot stilstand is gekomen. De auto vloog in brand nadat de automobilist door onbekende oorzaak de macht over het stuur verloor en tegen de lantaarnpaal tot stilstand kwam, zo laat de politie weten.

De automobilist ging er na het ongeluk vandoor. Hij is nog niet gevonden, zo laat de politie weten. Even na half acht verspreidde de politie een Burgernetmelding waarin ze aangaf in de omgeving van de Orchideeënstraat, niet ver van de Aalsterweg, te zoeken naar een kale blanke man van tussen de dertig en veertig jaar. Het zou gaan om de bewuste automobilist. Rond negen uur was hij nog niet gevonden. De politie waarschuwt de man niet zelf te benaderen.