112-nieuws: hond uit brandend huis gered • winkeldief rent politie tegemoet

06.50

In Tilburg is een hond omgekomen door een woningbrand aan de Brasemstraat. De hond was van een van de bewoners van de twee woningen waar het vuur woedde. Beide huizen zijn verwoest. De bewoners zijn veilig uit hun huis gekomen. Twee van hen zijn ter controle naar het ziekenhuis gebracht vanwege het inademen van rook, aldus een woordvoerster van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Het vuur is inmiddels onder controle.

De brand brak rond 06.00 uur uit, waarschijnlijk in een tent in de tuin van een van de woningen. Het vuur sloeg vervolgens over naar het huis. De exacte oorzaak van de brand is nog onbekend en zal worden onderzocht. Stichting Salvage is ter plaatse om de getroffen bewoners te ondersteunen.

