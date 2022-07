Boeren regio Hooge Mierde massaal op de tractor tegen stikstofmaatregelen

Zo'n 200 tractoren vertrokken rond kwart over zes in de avond vanuit Hooge Mierde voor een protestrit tegen de stikstofmaatregelen. De voertuigen reden in een publieksvriendelijke stoet richting Lage Mierde en Reusel.

De lantaarnpalen in de route waren versierd met vlaggen en boerenzakdoeken. Daarmee steunde de plaatselijke bevolking de actievoerende boeren. “We willen de burgers ook niet tot last zijn", zegt een van de deelnemers. “We hopen juist dat we hen én de politiek meekrijgen. Niks in Nederland wordt aangepakt, behalve de boeren. Als wij geen actie voeren, gebeurt er namelijk ook helemaal niks.”

“We demonstreren zo lang als het nodig is", zegt een andere tractorbestuurder. “Wij zijn pas tevreden als ze in Den Haag met iets fatsoenlijks voor de dag komen.”

“Dit wordt later mijn beroep, dus dat wil ik zo houden."