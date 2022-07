112-nieuws: Galderse Meren afgesloten • boete bestuurders (deel-)scooters

06.26

Een 14-jarige jongen is vrijdag betrapt terwijl hij reed op een scooter in de Dr. Mollerlaan in Waalwijk, terwijl hij nog geen rijbewijs heeft. Hij is doorverwezen naar Bureau HALT. Een 40-jarige scooterrijder uit Drunen kreeg een bekeuring omdat hij onder invloed van alcohol over de Grotestraat in Waalwijk reed. Hij blies ruim twee keer het maximaal toegestane percentage. Hij kreeg een rijverbod van vier uur en een boete. Een 23-jarige automobilist uit Sprang-Capelle werd op de Hendrikstraat in zijn woonplaats betrapt op het rijden onder invloed van cocaïne en (meth)amfetamine. Hij kreeg een rijverbod van 24 uur.