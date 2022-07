112-nieuws: auto door brand verwoest • ongeluk op A27

07.51

De politie heeft nog veel vragen over wat de 47-jarige man uit Helenaveen, die zondag overleed, precies overkomen is. De man werd maandag 11 juli zwaargewond in zijn huis aan de Lage Brugweg gevonden. Hij werd met spoed naar een ziekenhuis gebracht, maar bezweek daar alsnog aan zijn verwondingen. "Hij is gekneveld of vastgebonden geweest", laat een politiewoordvoerster dinsdagochtend weten.

LEES OOK: Man die overleed na geweld in huis Helenaveen was gekneveld of vastgebonden