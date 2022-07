112-nieuws: verwarde vrouw van dak gehaald • scooterrijder onderuit

13.12

Een hardloper is op de oversteekplaats van de Overkroetenlaan met de Westerhagelaan in Breda aangereden door een auto. De hardloper raakte gewond en is door de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder van de auto reed in eerste instantie door. Even later kwam er een man te voet aangelopen, die in de politiewagen werd meegenomen. Het is onduidelijk of hij inderdaad de bestuurder van de auto was.