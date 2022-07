We gaan komend weekend opnieuw over de 30 graden heen

Ben je blij dat de hitte van begin deze week sinds donderdag even is verdreven? Komend weekend moeten we weer rekening houden met tropische temperaturen, vertelt Wilfred Janssen van Weerplaza.

Deze vrijdag komt de temperatuur nog uit op 24 tot 25 graden, maar dit is al een stuk warmer dan de 20 graden van donderdag. In de loop van de vrijdag krijgen we de zon steeds vaker te zien. "'s Middags ontstaan wel wat stapelwolken, maar daar heeft de zon in het algemeen niet heel veel moeite mee", vertelde Wilfred vrijdagochtend in het radioprogramma 'Wakker!' om Omroep Brabant.

Redelijk frisse vrijdagnacht

Vrijdagavond wordt die bewolking wat dikker. "Die vormt de grens tussen de wat koelere lucht, waar we nu in zitten, en de wat warmere lucht waar we komend weekend mee te maken hebben. Laat in de avond of komende nacht zou een enkele bui kunnen ontstaan."

Zaterdag halen we op heel veel plaatsen in Brabant temperaturen van 25 tot 27 graden. "Lokaal kan het 's ochtends een beetje nevelig zijn, want we hebben wel een redelijk frisse vrijdagnacht voor de boeg. Maar als de zon er zaterdag overdag eenmaal bij komt, wordt het op heel veel plaatsen best aangenaam zomerweer. In de middag ontstaan wel wat stapelwolken, maar het blijft overal droog. Er staat ook niet al teveel wind."

Drukkend warm

Zondag wordt volgens Wilfred een minder aangename dag om dingen te ondernemen. Dan moeten we rekening houden met temperaturen van 30 tot 32 graden. "De lucht wordt dan tegelijkertijd een klein beetje vochtiger. Het zal op sommige plaatsen een beetje drukkend warm aanvoelen."

Maar die opleving is maar van korte duur. Volgende week zal de gemiddelde temperatuur volgens Wilfred uitkomen op 24 of 25 graden. "Alleen maandag is het nog warm."