112-nieuws: zwijn doodgereden op N69 • explosie bij winkel in Helmond

03.40

In de Schadewijk in Oss, waar de afgelopen tijd diverse huizen zijn beschoten, is zondagnacht een auto in vlammen opgegaan. Deze auto was geparkeerd aan de Doctor Hoebenstraat. De brand werd rond twee uur 's nachts ontdekt. Op 4 november vatte hier ook al een bestelbus vlam en op 20 december vorig jaar ging een auto in vlammen op. De politie onderzoekt de autobrand.