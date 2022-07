112-nieuws: auto slaat over de kop • koperdiefstal hindert treinverkeer

12.09

Bij een aanrijding op de Theseusstraat in Tilburg is dinsdagochtend rond half twaalf een auto over de kop gevlogen. De twee inzittende raakten gewond. Het ongeval gebeurde toen een rangeertrekker op het industrieterrein linksaf sloeg en de bestuurder van de personenauto juist op dat moment aan het inhalen was. Door de botsing ging de auto over de kop en raakte vervolgens een geparkeerde wagen. Een van de inzittenden is door een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Het andere slachtoffer is door het ambulancepersoneel op de locatie van het ongeval geholpen.