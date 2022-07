112-nieuws: verdachte steekpartij is Bosschenaar • explosief ontploft

17.20

De man die woensdag is aangehouden voor een steekpartij in Oudheusden, komt uit Den Bosch en is 25. Hij zou die avond een vrouw in haar huis aan de Vermeerstraat hebben neergestoken. De verdachte wordt vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris bij de rechtbank in Den Bosch. De politie heeft de zaak nog in onderzoek. Een buurvrouw heeft er alles aan gedaan om het slachtoffer zo snel mogelijk naar het ziekenhuis te kunnen laten brengen.

