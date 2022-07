112-nieuws: vrouw gewond bij woningbrand • fietsster aangereden door auto

11.20

Een fietsster is vanochtend in Oosterhout aangereden door een auto. Dat gebeurde op de Burgemeester Elkhuizenlaan in Oosterhout. De fietsster raakte gewond en is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het met haar gaat, is niet bekend. Volgens de bestuurder van de auto was de vrouw met haar elektrische fiets vermoedelijk door het rode verkeerslicht gereden. De politie doet onderzoek.