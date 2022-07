Jan van Bergen (25) uit Ulvenhout al vijf dagen vermist

De politie maakt serieus werk van een zoektocht naar Jan van Bergen uit Ulvenhout. De man van 25 wordt vermist sinds zaterdag 23 juli. De politie kreeg dit woensdag te horen en ze is toen in actie gekomen.

Jan van Bergen werd die zaterdag voor het laatst gezien en wel op de Smidsheining in Ulvenhout. Het is niet duidelijk waar hij sindsdien naartoe is gegaan en hoe. Mogelijk heeft hij een fiets bij zich.

De vermiste man is 1,80 meter lang, heeft blonde haren en blauwe ogen.