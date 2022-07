112-nieuws: brand in vuilniswagen • files op de snelwegen

09.15

In een natuurgebiedje aan de Bandalaan in Eindhoven is donderdagnacht rond half drie brand uitgebroken. Een groot deel van het plantsoen is door de brand verwoest. De brandweer was met twee blusvoertuigen uitgerukt om het vuur te bestrijden.

In het midden van het plantsoen staat een monumentale boom. Ook deze boom is door het vuur beschadigd. De stam is zwartgeblakerd. De vlonder bij de boom is eveneens door de brand verwoest.

De boom, een plataan, is bekend onder de naam de Gevlekte Zuiderling en is meer dan tweehonderd jaar oud. In 2009 werd deze boom de eerste wereldboom van Nederland.