Scheldpartijen en intimidatie op het zwembad: ‘Het wordt veel ongezelliger’

De lontjes worden korter als de temperatuur stijgt. Verschillende zwembaden namen de afgelopen tijd stevige maatregelen na intimidatie, ruzies of scheldpartijen. “Het personeel loopt weg”, weet zwembadeigenaar Kees Pepping van de Groene Wellen in Udenhout.

“Je bent constant bezig om de jeugd rustig te houden”, schetst Pepping, terwijl hij uitkijkt over een tjokvol bad. “Collega’s van me zijn uitgescholden. Die zeggen dan: 'Wij werken zo niet meer'.”

Bij extreme hitte kunnen jongeren onder de achttien niet zomaar meer zwemmen in Udenhout. Ze moeten dan een ouder of begeleider meenemen. Die moet zich dan ook legitimeren. Voor jongeren met een abonnement geldt dat niet. Het zwembad belooft de nieuwe maatregel steeds vooraf aan te kondigen op de website en via Facebook.

Onrust op 19 juli was de druppel voor de zwembadeigenaar. Die bloedhete dag sneuvelde niet alleen het hitterecord, maar ook de rust op het zwembad. “Een groep van 45 jongeren zorgde voor flinke overlast. Constant werden regels overtreden, ze zochten steeds weer het randje op”, weet Kees.

Na het uitschelden van personeel moest een aantal jongeren vertrekken. “Ook daar werd niet naar geluisterd”, vertelt Kees en dus moest hij de hulp van de politie inroepen.