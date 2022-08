112-nieuws: man overboord op de Maas • auto brandt uit in Tilburg

02.50

Een auto die geparkeerd stond is donderdagochtend in brand gevlogen in Tilburg. Dat gebeurde iets voor drie uur woensdagnacht aan de Postelse Hoeflaan in Tilburg.

De brandweer heeft de brand geblust, de auto is zwaar beschadigd geraakt. Hoe de brand is ontstaan is niet duidelijk maar volgens een 112-correspondent wordt brandstichting niet uitgesloten. De eigenaar van de auto heeft dan ook aangifte gedaan bij de politie.

Een bergingsbedrijf heeft de auto afgevoerd.