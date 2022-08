112-nieuws: N69 dicht door gekantelde truck • brand in studentenhuis

12.00

Het kan nog wel even duren voordat er duidelijkheid is over hoe het dodelijk ongeluk maandagmiddag op de A2 bij Best kon gebeuren. Dat laat een woordvoerder van de politie vanochtend weten. Bij het ongeluk kwam een 73-jarige man uit Den Bosch om het leven. "Wat we nu weten is dat de bestelbus maandag rond 16.00 uur door nog onbekende oorzaak met diens voorzijde tegen de achterzijde van de vrachtauto botste", zegt de politie.

"Omdat er nog heel veel onduidelijk is over de exacte toedracht is de bestuurder van de vrachtauto als verdachte aangemerkt." Gisteren bracht de politie naar buiten dat de chauffeur had gedronken.

