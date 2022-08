Gekantelde vrachtwagen dwars over de N69, weg nog tot half negen dicht

De N69, de Westparallel van Valkenswaard naar Veldhoven, is nog uren gestremd. Vanwege een gekantelde vrachtwagen zijn de rijbanen in beide richtingen versperd. De truck ligt op zijn kant over beide weghelften. Het ongeluk gebeurde rond half drie. Rijkswaterstaat verwacht dat de weg rond half negen weer vrij is

Het bergen van de gekantelde truck gaat nog uren duren. Volgens een correspondent zit de truck vol dozen met Franse frietjes. Een van de dozen ligt langs de weg. De chauffeur is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hij is waarschijnlijk met zijn truck met oplegger in de berm beland. Toen hij dat wilde corrigeren ging het mis. De vrachtwagen reed van Valkenswaard richting Veldhoven. Aan beide zijden staat het verkeer vast. Het verkeer kan omrijden via de N397.

Afbeelding: TomTom