112-nieuws: bomen op straat door regenval • N69 weer vrij voor verkeer

01.00

Een grote boomtak is in de nacht van donderdag op vrijdag afgebroken en op de Ollandseweg terechtgekomen in Sint-Oedenrode. Omwonenden hoorden een doffe klap waarna bleek dat de tak was afgebroken, zo meldt een 112-correspondent. Waarschijnlijk is de tak door regenval topzwaar geworden en is deze daardoor afgebroken.

Voordat hij de grond raakte, beschadigde de tak ook een lantaarnpaal. De brandweer moest eraan te pas komen om de boom in stukken te zagen en de weg weer vrij te maken. Het hout is in de berm neergelegd, zodat het verkeer weer gebruik kon maken van de Ollandseweg.