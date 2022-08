Ruim honderd tandartspraktijken dicht na cyberaanval

Tandartspraktijken van Colosseum Dental Benelux kunnen komende dagen hun deuren niet openen. Het gaat om meer dan honderd vestigingen. Het bedrijf, met het hoofdkantoor in Oosterhout, is slachtoffer van een cyberaanval.

Colosseum Dental Benelux gaat volgens RTL Nieuws aangifte doen bij de politie en heeft de Autoriteit Persoonsgegevens ingelicht.

De 120 tandartspraktijken in Nederland zijn sinds donderdag gesloten. De verwachting is dat deze volgende week weer beetje bij beetje open kunnen. De vestigingen in andere landen zijn niet geraakt door de cyberaanval. Op de website van het bedrijf staat dat de site vanwege een IT-storing niet beschikbaar is. "We doen er alles aan zo snel mogelijk weer bereikbaar te zijn."

Geen toegang tot gegevens

Wat er precies is gebeurd, is niet duidelijk. Het personeel zou geen toegang meer hebben tot de patiënthistorie van klanten. Het bedrijf probeert de systemen te herstellen en doet onderzoek.

Volgens RTL Nieuws wil de woordvoerder van Colosseum Dental Benelux geen informatie delen vanwege het lopende onderzoek. Ook wie er achter de aanval zit en of er gegevens van patiënten buit zijn gemaakt, wil hij niet zeggen.