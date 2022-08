Sluis in Grave gaat na middernacht weer open voor scheepvaartverkeer

De sluis bij Grave gaat naar verwachting na middernacht weer open. Een woordvoerder van Rijkswaterstaat laat dit desgevraagd weten. Hij verwacht dat de reparatie van de sluis eind deze avond klaar is, waarna er getest wordt. Vervolgens zou het scheepvaartverkeer, als het goed is, weer door de sluizen kunnen varen.

Vanwege een reparatie aan die sluis, een kapotte sensor en een niet functionerend regelmechanisme wachten al ruim dertig schepen, groot en klein, meer dan een etmaal om geschut te kunnen worden. Ondertussen blijft de schade oplopen voor vooral binnenschippers. Volgens een van hen, ook bestuurslid van Koninklijke Binnenvaart Nederland (KBN), is er sprake van achterstallig onderhoud en wordt dit werk uitbesteed aan mensen met te weinig kennis van zaken.

De afgelopen tijd liepen de wachttijden in Grave op tot gemiddeld ongeveer tien uur, met uitschieters tot wel twaalf uur. Dat kwam vooral doordat de sluis bij het Gelderse Weurt, vlakbij Nijmegen, er helemaal uitligt. Alle schepen die vanaf de Maas naar de Waal willen, moeten daardoor omvaren via Grave.

Topdrukte scheepvaart

Maar ook die sluis werkte niet volledig naar behoren. Een van de schuiven daar had namelijk een versleten scharnier. Daardoor ging het schutten, het doorlaten van schepen, een stuk langzamer. Niet ideaal met de huidige topdrukte van beroeps- én plezierscheepvaart. Een vervangende cilinder kwam sneller binnen dan verwacht. En dus plande Rijkswaterstaat afgelopen zondag reparatiewerkzaamheden. Daardoor zou de sluis van vier uur 's middags tot tien uur 's avonds dicht zijn.

Toch waren de problemen zondagavond nog niet verholpen. Integendeel: een sensor in het nieuwe onderdeel werkte niet, waardoor Rijkswaterstaat het niet verantwoord vond om schepen door te laten. Dat had grote gevolgen. Want als beide sluizen buiten werking zijn, dan is omvaren via België de enige optie. Tot frustratie van veel schippers.

Aanhoudende problemen

Een woordvoerder van Rijkswaterstaat bevestigde aan het eind van de ochtend de problemen: "We zijn nu bezig de nog werkende sensor van de oude cilinder naar de nieuwe te verplaatsen. Maandagmiddag rond drie uur hopen we dat alles weer werkt en de sluis open kan." Maar al snel verschenen er foutmeldingen en konden de sluisdeuren niet dicht. Daarop werd het scheepvaartverkeer andermaal stilgelegd. Het is niet duidelijk hoe lang dit gaat duren. De schepen die liggen te wachten, komen uit binnen- en buitenland. Het gaat om schepen die goederen vervoeren, maar ook om plezierboten.

Het bestuurslid van KBN is het onderhand gewend, die problemen bij sluizen. Het omvaren via Grave kost hem als binnenvaartschipper sowieso al extra geld, omdat de diepgang daar zodanig is dat hij minder vracht kan meenemen. "Of een claim kans maakt? Nee hoor, dat is als Klein Duimpje tegen de grote reus. Er moet gewoon een tweede sluis bij Grave komen, maar er wordt alleen maar bezuinigd. Gelukkig zit ik de komende tijd op de Rijn, dan heb ik er geen last van. Mag ik een keer geluk hebben?"

