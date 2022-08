112-nieuws: botsing in Elsendorp • caravan schiet los van trekhaak

07.40

Twee jongens zijn dinsdagnacht met hun scooter in het water aan de Kanaaldijk-Zuid in Eindhoven geraakt. De hulpdiensten rukten rond kwart over een uit na een melding dat er iemand in het water was beland. Zij troffen een jongen aan die op de kant stond. De jongen verklaarde dat hij achterop de scooter zat. Samen met de bestuurder zou hij onderuit zijn gegaan. De bestuurder zou er daarna vandoor zijn gegaan. Duikers van de brandweer haalden de scooter uit het water. De politie zoekt uit wat er precies is gebeurd.