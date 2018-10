Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











El Maleky niet eerder op vrije voeten

BREDA - De 20-jarige A. M. uit Breda blijft voorlopig ter observatie tot 24 juni vast in het Pieter Baan Centrum, zo meldt BN De Stem. M. wordt verdacht van onder meer twee overvallen en diefstal.

Geschreven door Jules Seegers

Volgens advocaat Menno Buntsma is er onvoldoende bewijs tegen zijn cliënt. Daarom probeerde hij M. vroeger vrij te krijgen, maar die poging strandde vrijdag voor de rechtbank.

De Bredanaar ontsnapte op 15 januari aan de politie bij een bezoek aan het Amphia ziekenhuis en dankte daaraan zijn bijnaam 'ontsnappingskoning E. A.'. Ondanks handboeien om en een stok in zijn broek ontkwam hij en bleef zes weken spoorloos. Sinds 6 mei zit hij vast in het Pieter Baan Centrum.