112-nieuws: auto op de kop in Deurne • sigaretten buit bij overval

15.23

Een vuurtje stoken in het bos in deze droge tijden? Je hoeft geen brandweerman te zijn om te snappen dat dat geen goed idee is. In Uden vond de brandweer zaterdagochtend een vuurkorf op de plek waar een bosbrand woedde. Of de brand ook daadwerkelijk in die korf is ontstaan, is niet met zekerheid te zeggen. Maar opmerkelijk is het op z’n minst, vindt de brandweer.

