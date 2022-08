112-nieuws: auto slaat over de kop in Boxtel • man met mes vastgezet

09.43

Een auto is vrijdag tijdens een politiecontrole op de Putseweg in Ossendrecht in beslag genomen. De bestuurder bleek geen geldig rijbewijs te hebben. Dit was al de derde keer dat deze 28-jarige inwoner van Putte werd betrapt op autorijden zonder geldig rijbewijs. Dit is ook al de tweede keer dat de auto van de man in beslag werd genomen. De rechter moet nu beslissen of de eigenaar van de auto nog eigenaar blijft, of dat de auto eigendom wordt van de staat.