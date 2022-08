Twee zwaargewonden bij ongeluk op A27, weg naar zuiden was urenlang dicht

Drie mensen zijn zondagochtend gewond geraakt bij een ongeluk op de A27 vlakbij Oosterhout. Dit ongeluk gebeurde rond halfacht. Twee van de drie slachtoffers zouden er slecht aan toe zijn, laat een woordvoerder van de veiligheidsregio weten. Zij moesten uit hun auto bevrijd worden.

Vanwege de ernst van de situatie landden er twee traumaheli's. De gewonden zijn vervolgens in ambulances naar een ziekenhuis gebracht.

Omleidingen

Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. De A27 was tot halftien zondagochtend in beide richtingen afgesloten tussen Breda-Noord en Oosterhout-Zuid. Rond twee uur was ook de nog afgesloten rijstrook weer vrij. Verkeer richting Antwerpen moest omrijden via de A59 en de A16.