Boeren en hun kinderen bootsen gigantische protestfiets na tijdens Vuelta

Tachtig boeren uit Rucphen en omgeving hebben zondag met hun tractoren een gigantische racefiets gebouwd, als protest tegen de stikstofplannen van het kabinet. De fiets is vanuit de lucht te zien tijdens de doortocht van de renners van de Vuelta.

Hooibalen vormen de woorden: 'We hope to keep feeding you'. De rijdende tractoren vormen de draaiende wielen van de fiets. Ook kinderen doen mee aan de ludieke actie, zij rijden mee op kleinere tractoren en beelden de ketting van de fiets uit.

De boeren willen de etappe niet verstoren, maar wel hun boodschap laten zien, omdat ze vrezen dat de plannen het einde betekenen voor hun bedrijven. "We willen onze stem vandaag over de hele wereld laten horen", zegt agrariër Bart van Kalmthout uit Schijf.

De protestfiets was al te zien op tv, bij Eurosport, in Europa de grootste commerciële omroep die zich richt op sport. "Da's een goed teken", aldus boer Bart. "Het is mooi dat we dit als boeren uit de gemeente Rucphen samen voor elkaar krijgen."

In 2011 was er een soortgelijke boerenactie tijdens de Tour de France. Daar hebben de Rucphense boeren zich door laten inspireren, of zoals ze zelf zeggen: "We hebben het idee gewoon gejat."

