112-nieuws: 3 vrachtwagens botsen op A27 • eikels worden boom te veel

10.55

De vrouw die gisteravond dood in een huis aan de Lorentzstraat in Eindhoven werd gevonden, is niet overleden door een misdrijf. Dat is uit onderzoek van de politie gebleken, zo laat ze vanochtend weten. Het onderzoek in het huis is klaar.

