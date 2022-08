Laurie schrijft een boek over de moord op haar soulmate Basz

Op 31 augustus 2009 komt er een einde aan het zorgeloze leven van de Eindhovense Laurie Sieben (42). Haar partner en soulmate Basz Zwijsen wordt op die dag doodgeschoten in een woning aan de Adolf van Cortenbachstraat. Dertien jaar na dato komt ze met een boek over de zwartste dag van haar leven.

'Op mijn shit groeien geen toverbloemen' wordt op 31 augustus in Eindhoven gepresenteerd. Laurie begon met het schrijven enkele maanden na die fatale avond waarop haar zielsverwant voor eeuwig uit haar leven werd gerukt. "Ik dacht dat we altijd samen zouden zijn", vertelt ze zichtbaar geëmotioneerd.

Relatie

Dat mocht helaas niet zo zijn, terwijl het juist zo goed ging tussen de twee. Basz en Laurie hadden elkaar zeven maanden voor de moord weer teruggevonden na al eerder een relatie te hebben gehad. "Hij belde opeens op en die dag zijn we samen uit eten gegaan. Diezelfde avond belandden we bij elkaar in bed en dat veranderde niet meer tot zijn dood."

Met Basz had ze iemand gevonden die net zo levenslustig was als haar. Hij had een kroeg en verhuurde woningen, zij runde een bloemenzaak. "Daarnaast was hij een gangmaker. Je kon zo met hem lachen, maar zelf lachte hij altijd het hardst om zijn eigen grappen."

Fatale avond

Ze kon niet vermoeden dat de ondernemersgeest van haar Basz tot zijn dood zou leiden. "We zouden die avond eten bij vrienden, toen hij werd gebeld door huurders. Eerst wilde hij het negeren, maar ze bleven maar bellen. Vervolgens zijn we naar de woning gegaan."

Laurie doet er even het zwijgen toe, voordat ze verdergaat. "Eenmaal in het huis hoorde ik hoe Basz ruzie had met iemand. Ik rende naar boven en toen zag ik iemand achter hem staan met een pistool. Meteen dook ik naar beneden en toen hoorde ik een knal. Ik zag hoe Basz in elkaar zakte, hij was dood."

De schutter was Rawas A. en, zo bleek later, de toen 16-jarige vriendin van A. had Basz naar het studentenhuis gelokt. Zij had tegen A. gezegd dat ze door Zwijsen werd misbruikt en tot prostitutie werd gedwongen. Het verhaal was gelogen, maar bracht de zwakbegaafde A. ertoe om gewapend met een pistool de confrontatie met Zwijsen te zoeken.

Kort lontje

De daders werden veroordeeld. A. kreeg in hoger beroep zeven jaar cel en tbs met dwangverpleging opgelegd. Het meisje kreeg één jaar jeugdgevangenis en twee jaar jeugd-tbs

Maar deze straffen konden het gemis van Laurie's vriend niet goedmaken. Van een levenslustig persoon veranderde ze in iemand met een kort lontje. "Ik was ontzettend cynisch geworden. Als iemand vroeg hoe het met mij ging, kon ik ontzettend boos worden. 'Hoe denk je dat het gaat met iemand wiens vriend is vermoord?"

Inmiddels gaat het met de Eindhovense weer de goede kant op. Vooral in de natuur vindt ze rust. Nu wil ze met haar boek andere nabestaanden helpen om moord bespreekbaar te maken. Iets waar zij zelf jaren mee worstelde. "En ik wil mensen laten weten wie Basz was."

LEES OOK:

Straffen voor moord op Basz Zwijsen

Zeven jaar cel en tbs voor doodslag café-eigenaar

Zaak Bas Zwijsen: weer 7 jaar en tbs geëist tegen Rawas A.

Meisje veroordeeld voor dood Udense kroegbaas