112-nieuws: brand in bosgebied Oisterwijk • politie zoekt getuigen inbraak

10.01

Een agent is gisteravond in zijn gezicht geschopt op het perron van het station in Roosendaal. Een 29-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats in Nederland is aangehouden. Deze man lag op de vloer van een trein en was niet aanspreekbaar. Vermoedelijk was hij onder invloed. Agenten haalden hem uit de trein. Op het perron verzette de verdachte zich ineens hevig. Daarop werd hij aangehouden.

