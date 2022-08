112-nieuws: grote natuurbrand in De Peel • opnieuw geen treinen

06.00

Vandaag is de vijfde dag van de estafettestaking op het spoor en deze keer zijn Zuid- en Oost-Nederland aan de beurt. De NS adviseert reizigers in onder meer onze provincie ander vervoer te kiezen of hun reis uit te stellen. Er wordt geen busvervoer ingezet. Gisteren reden er in Brabant ook al geen treinen. Toen staakten NS-medewerkers in Midden-Nederland waardoor er in het hele land nauwelijks treinen reden.