112-nieuws: auto op zij • wegpiraat (18) moet rijbewijs inleveren

03.50

Aan de Kluizerdijk in Valkenswaard woedde woensdagnacht een bosbrand in een gebied van 170 bij tweehonderd meter. Een buurtbewoner ontdekte het vuur rond halfdrie 's nachts. Die werd wakker van rook in de slaapkamer en ging op onderzoek uit. In of bij het bosgebied zou eerder vuurwerk zijn gehoord. Rond drie uur was de bosbrand onder controle. Een stuk van honderd bij honderd meter is afgebrand. "Voornamelijk lage beplanting." De rookoverlast bleef beperkt.