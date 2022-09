112-nieuws: steekpartijen in Breda • Harley Davidson helemaal uitgebrand

23.30

Een Harley Davidson is zaterdagavond in alle vroegte in vlammen opgegaan. Voorbijgangers zagen de motor rond half twaalf in brand staan op de parkeerplaats van het sportpark in Gilze. Brandstichting wordt niet uitgesloten. De voorbijgangers hebben de brandweer gebeld en hoewel die er snel was, kon niet worden voorkomen dat de motor zwaar beschadigd raakte. Onderzoek moet uitwijzen hoe de brand is ontstaan.