Slachtoffers verkeersdrama Oud Gastel kwamen terug van dagje zwemmen

De slachtoffers van het verkeersdrama in Oud Gastel waarbij vrijdagavond twee jonge kinderen en twee moeders omkwamen, waren net op weg naar huis. Het gezelschap was gaan zwemmen en had even voor de fatale botsing nog wat gegeten als afsluiting van het uitje. Astrid is bevriend met de man die zijn hele gezin kwijtraakte bij het drama. Ze kan het allemaal nog niet bevatten, vertelt ze aan Omroep Brabant.

Vrijdagavond rond halfzeven ging het helemaal mis op het kruispunt van de Blauwhekken met de Roosendaalsebaan in Oud Gastel. Twee auto's botsten op elkaar. Een grote Mercedes boorde zich in de zijkant van een kleine Toyota met daarin de slachtoffers. Door de enorme klap kwamen twee moeders en twee kinderen om het leven. Een derde kind raakte gewond. Astrid werd niet veel later gebeld door haar zwager, die haar het verschrikkelijke nieuws bracht. De man van Astrid en haar zwager kennen de vader van de omgekomen kinderen al vijftien jaar. "Mijn man rijdt met suikerbieten en de vader van het gezin zat vroeger op de loader."

"Het is zo oneerlijk en zo onwerkelijk."

De vader, moeder (39), dochter (10), en zoon (8) vormden volgens Astrid een hecht gezin. "Het zijn zulke lieve mensen, zo vriendelijk en attent. Dit is zo oneerlijk en onwerkelijk", vertelt ze geëmotioneerd. "Ze waren echt heel geliefd. Niet alleen door ons, maar vooral in hun woonplaats." Ze herinnert de moeder als een 'heel warme en attente vrouw' die alles overhad voor haar gezin. "Toen ons hondje overleed twee jaar terug, lag er meteen een kaart in de bus met daarop een foto van hem." De omgekomen vrouw werkte vroeger in de zorg als activiteitenbegeleidster. "Ze was heel spontaan en zorgzaam voor iedereen. Een heel meelevende en lieve vrouw." Astrid en haar man hebben warme herinneringen aan het gezin dat zo'n zeven jaar geleden vanuit Etten-Leur naar Bosschenhoofd verhuisde. "We gingen regelmatig samen barbecueën of varen en de kinderen zaten dan op zo'n opblaasbanaan achter de boot. We hebben die twee zien opgroeien. Nu zijn ze er niet meer."

"Hij is in een klap zijn hele gezin kwijt."

Ze heeft amper geslapen omdat ze met haar gedachten alleen maar bij hun vriend en zijn omgekomen gezin zit. "Het is niet voor te stellen. Hij is in een klap zijn hele gezin kwijt en een ander gezin moet verder zonder moeder." De twee moeders waren met hun kinderen gaan zwemmen en waren kort voor het ongeluk nog wat gaan eten. "Het is heel wrang dat ze juist na zo'n leuk uitje op weg naar huis zo'n dramatisch ongeluk krijgen. Ze waren op de verkeerde plek op het verkeerde moment."

"Het is echt een gevaarlijke weg."

Astrid zelf kent de weg niet waar het ongeluk gebeurde, haar man wel. Hij rijdt er vaak met de vrachtwagen met het oogsten van de suikerbieten. "Het is echt een gevaarlijke weg. Die stoplichten werken maar half bij het kruispunt en er wordt continu te hard gereden. De weg nodigt daar ook toe uit", vertelt de man van Astrid. Hoe iedereen dit een plek gaat geven en verder moet, ziet Astrid nog niet. "Er staan zoveel levens op zijn kop, iedereen verkeert in diepe rouw. Hoe kom je zoiets te boven?", vraagt ze zich hardop af. "Dit is een enorme klap voor iedereen, maar vooral voor de families. Hopelijk kunnen we ze op een of andere manier bijstaan." De namen van de slachtoffers zijn bekend bij de redactie. Op verzoek van Astrid noemen we de namen niet in dit artikel.