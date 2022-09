112-nieuws: dode gevonden in de Maas • ongeluk met vier auto's op A58

20.20

Bij een vechtpartij die vermoedelijk is uitgemond in een steekpartij zijn gisteravond in Eindhoven twee gewonden gevallen. Het gaat om de twee vechtersbazen. Een van hen is met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

Bij de politie kwam om tien voor half negen de melding binnen van een steekpartij op het 18 Septemberplein. Twee personen waren daar volgens de politie met elkaar aan het vechten. Vermoedelijk was er ook een mes in het spel. Dat laatste wordt nog onderzocht. Omdat er nog veel onduidelijk is over wat er precies is gebeurd, zijn beide vechtersbazen aangehouden. Heel wat agenten kwamen naar het centrum van Eindhoven om onderzoek te doen.