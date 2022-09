Treinpersoneel gaat weer staken: Brabant op 13 september aan de beurt

Het treinverkeer in Brabant wordt volgende week dinsdag weer ontregeld. Het personeel van de Nederlandse Spoorwegen (NS) legt dan het werk neer. De gezamenlijke vakbonden hebben dit besloten. Ze hopen op deze manier de leiding van de NS zover te krijgen een 'goede cao af te spreken'.

Op 30 augustus lag in heel het land het treinverkeer stil, met uitzondering van onder meer het Land van Cuijk waar Arriva het vervoer verzorgt. Een dag later waren er ook al acties in (onder meer) Brabant.

Behalve in de regio Zuid, gaan NS-werknemers op 13 september ook staken in de regio's Noord en Oost. De regionale acties beginnen al op 9 september (in de regio's Noordwest en West). Op 15 september is regio Midden aan de beurt wat waarschijnlijk voor het hele land gevolgen zal hebben. Utrecht valt onder dit gebied en hier komen heel veel lijnen samen.

"De actiebereidheid onder het NS-personeel is enorm hoog", zegt onderhandelaar Jerry Piqué van CNV Vakmensen. "We gaan nu door tot de NS over de brug komt en bereid is om een goede cao met ons af te spreken, met een stevige loonsverhoging en afspraken over het aanpakken van de werkdruk. Anders raast de actietrein helaas gewoon door."

LEES OOK:

Radioprogramma 'WAKKER!' helpt gestrande treinreizigers naar hun werk

In het hele land geen treinen door staking NS-personeel op dinsdag