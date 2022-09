Eik in Den Hout 500 jaar ouder dan gedacht en misschien zelfs de oudste

De oudste eikenboom van Nederland staat hoogstwaarschijnlijk in Den Hout. Het gaat om de Heilige Eik, een gehavende boom die er niet zo bijzonder uitziet, en waarvan altijd werd gedacht dat-ie hooguit driehonderd jaar oud is. Uit onderzoek blijkt nu dat de eik 'een oeroude veteraan' is en tussen de zes- en achthonderd jaar oud moet zijn.

Joris Hellevoort, boswachter bij het Utrechts Landschap, dook in de geschiedenis van de bejaarde eikenboom, meldt Trouw dinsdag. Hij deed dat voor zijn boek 'De wortels van ons land, cultuurgeschiedenis van 21 beroemde bomen', dat deze maand verschijnt.

'Plantjaar rond 1250'

"Het plantjaar zal rond 1250 moeten liggen. Zeker weten doen we het nooit, maar de eik van Den Hout is tussen de zeshonderd en achthonderd jaar oud", concludeert de boswachter.

Vervallen, veterane staat

Hellevoort ontdekte in een museum een prent van kunstschilder Paul Tétar van Elven uit 1877, waarin de indrukwekkende vervallen eik te zien is. Toen al bevond de boom zich in een vervallen, veterane staat. Dit is de laatste levensfase van een eik, die heel lang kan duren, aldus de boswachter.

De Heilig Eik van Den Hout eindigde eerder op nummer vijf bij de wedstrijd van de oudste, mooiste en meest bijzonder bomen van Brabant.

Twee andere eikenbomen waarvan altijd werd gedacht dat ze de oudste zijn van Nederland, schuiven nu een plaatsje op op de lijst. Het gaat om de Duizendjarige eik van Doornenburg in Gelderland, die op zeshonderd jaar wordt geschat, en De Kroezenboom in het Overijsselse Fleringen, die vermoedelijk vijfhonderd jaar is.