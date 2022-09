112-nieuws: lichaam matroos mogelijk gevonden • militair rijdt met drugs op

9.30

Er stonden tijdens de ochtendspits verspreid over de hele provincies veel files. Rond half tien is de file op de snelweg A50 tussen Ravenstein en het Gelderse Renkum, in de richting van Arnhem, nog 18 kilometer lang. Het brengt een vertraging met zich mee van drie kwartier. Het verkeer op de A2 worstelt al enige tijd met problemen tussen afrit Sint-Michielsgestel en het Gelderse Waardenburg, in de richting van Utrecht. Hier staat een file van 17 kilometer.

Tussen het Limburgse Nederweert en knooppunt Leenderheide op de A2, in de richting van Eindhoven, heeft een file gestaan van 17 kilometer. Het betekende voor de weggebruikers een half uurtje extra rijden. Op de A73 was door een ongeluk bij de Maasbrug in Cuijk een file van 10 kilometer ontstaan in de richting van Nijmegen, maar die was tegen half tien opgelost. Ook op de snelweg A58, tussen Breda en Eindhoven, was het druk, maar tot veel vertraging heeft dit niet geleid. De files zijn onder meer het gevolg van de regen.