Chauffeurs van bussen leggen hele dag in Brabant werk neer

Mensen die deze donderdag met de bus willen reizen, moeten rekening houden met uitval. Voor de derde dag op rij is er een regionale staking in het streekvervoer. Ditmaal leggen medewerkers van de regionale vervoersbedrijven in Brabant, Gelderland en Limburg het werk neer.

Ze doen dit in een poging om een betere cao af te dwingen. Vervoersbedrijven Arriva en Hermes waarschuwen voor verstoringen en het wegvallen van bus- en treinverbindingen. FNV-bestuurder Marijn van der Gaag verwacht een grote stakingsbereidheid.

Gevolgen voor vervoer PSV-fans

De 24-uurs staking heeft onder meer gevolgen voor de bussen van Hermes, die rijden vanuit Eindhoven, Helmond, Reusel en Valkenswaard. Hermes vraagt PSV-supporters om naar alternatief vervoer te kijken als ze donderdagavond naar het Philips Stadion willen. De Eindhovense club speelt dan een Europa-Leaguewedstrijd tegen het Noorse FK Bodø/Glimt. De vervoerder geeft aan overlast op de buslijnen naar het stadion zoveel mogelijk te willen voorkomen. Op de site van Hermes staat meer informatie.

Vervoerder Arriva waarschuwt reizigers in Brabant en Limburg rekening te houden met verstoringen en uitval van bussen en treinen. In Gelderland denkt de vervoerder de normale dienstregeling te rijden.

FNV achter de acties

De werkgevers en bonden in het streekvervoer zijn al enige tijd aan het onderhandelen over een nieuwe cao. De werkgevers hebben op 4 februari een eindbod aan de vakbonden CNV Vakmensen en FNV voorgelegd. De leden van CNV Vakmensen hebben met dat eindbod ingestemd. FNV wil nog niet akkoord gaan en houdt regionale en landelijke 24-uursstakingen.

Zo legden ov-medewerkers in Flevoland, Zuid-Holland en Zeeland dinsdag het werk neer. Woensdag werd gestaakt in de provincies Utrecht en Noord-Holland, vrijdag gebeurt dat in Friesland, Groningen, Drenthe en Overijssel.

Landelijke staking

Op vrijdag 16 september is er een landelijke staking in het streekvervoer. Op die dag is het de bedoeling dat er nergens streekbussen en regionale treinen rijden. Voor vrijdag hebben de Nederlandse Spoorwegen aangekondigd dat er dan nergens treinen rijden, behoudens die onder meer in het Land van Cuijk waar Arriva het treinvervoer organiseert.

LEES OOK: Geen treinen in de hele provincie op vrijdag door staking bij NS