Lichaam gevonden bij zoektocht naar vermiste matroos in Moerdijk

De matroos die sinds woensdagavond vermist was in Moerdijk is mogelijk gevonden. De politie Bergen op Zoom - Roosendaal laat via een bericht op sociale media weten dat er een stoffelijk overschot aangetroffen is in het water. De identificatie moet nog plaatsvinden.

Liam Toll Geschreven door

Eerder werd er al een pet in het water gevonden maar moest op woensdagavond vanwege de inval van de duisternis de zoekactie gestaakt worden. De man raakte eerder op de dag vermist nadat hij achter op de boot voor het laatst gezien was door de kapitein.