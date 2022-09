112-nieuws: crash: automobiliste buiten levensgevaar • agressieve man vast

02.00

De politie heeft zondagnacht kort na twee uur een man op straat gevonden met een schotwond in zijn been. Ook is er een vuurwapen aangetroffen. Wat er precies is gebeurd, is nog onduidelijk. Het slachtoffer is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. "De man is niet erg bereidwillig om met ons te praten. We houden daarom met alle scenario's rekening", twittert de politie.

LEES OOK: Man met schotwond aan zijn been op straat gevonden in Tilburg