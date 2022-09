Gakpo wijst Oranje met mooie goal de weg in duel met Polen

Het Nederlands elftal heeft een grote stap gezet naar de finaleronde van de Nations League. De ploeg van bondscoach Louis van Gaal versloeg Polen (0-2) en ze verstevigde daarmee de eerste plaats in de groep. PSV'er Cody Gakpo, die als aanvallende middenvelder begon, zette het Nederlands elftal na een kwartier spelen op 0-1.

Daar ging een geweldige aanval via onder anderen de voormalig PSV'ers Memphis Depay en Steven Bergwijn aan vooraf.

In de tweede helft zorgde diezelfde Bergwijn in de 60e minuut voor de tweede treffer, na goed voorbereidend werk van Vincent Janssen. De uit Heesch afkomstige spits was ingevallen voor Depay, die uitviel met een blessure. Het meespelen zondag tegen België, zal voor Depay waarschijnlijk niet mogelijk zijn.

Als het elftal van Van Gaal zich ten koste van de Belgen verzekert van groepswinst, is het finaletoernooi (samen met de andere drie poulewinnaars uit de A-divisie) volgend jaar juni in Nederland.