Rellende TOP Oss-supporters krijgen jaar lang stadionverbod

Supporters van TOP Oss die afgelopen zaterdag zijn aangehouden na de ongeregeldheden in Den Bosch krijgen in ieder geval een stadionverbod van een jaar. Vijf van hen mogen op last van het OM ook drie maanden niet in de buurt van het stadion komen.

TOP Oss, de gemeente en de politie gaven donderdagavond een gezamenlijk statement af waarin wordt teruggeblikt op de gebeurtenissen na de derby tegen FC Den Bosch op 17 september. In stadion De Vliert won FC Den Bosch zaterdag met 4-1 van TOP Oss. Na de wedstrijd ontstond volgens de politie een agressieve en dreigende situatie. Voetbalsupporters van de twee clubs zochten de confrontatie met elkaar en pleegden meerdere vernielingen. Volgens DTV Nieuws zouden de Ossenaren uit het uitvak zijn gebroken. Reactie

“We kijken met afschuw terug op de geweldsexplosie waarvan met name stewards en vrijwilligers het slachtoffer zijn geworden”, zo wordt gesteld in een verklaring. Op dit moment zijn politie en het Openbaar Ministerie nog bezig met een strafrechtelijk onderzoek naar de ongeregeldheden. Daarbij wordt alvast gezegd dat de daders forse straffen tegemoet kunnen zien. "Geweld rond voetbalwedstrijden tolereren we niet. Daar treden we gezamenlijk, maar ieder in zijn eigen rol, keihard tegen op", besluit de club in het statement. LEES OOK: Ook twee agenten gewond bij rellen na wedstrijd FC Den Bosch - TOP Oss