'Lindy, praat met me', opvallend spandoek achter reclamevliegtuigje

Zou ze na een knallende ruzie haar koffers gepakt hebben en het huis uit zijn gegaan? Of was het nog een prille verliefdheid die vanaf haar kant ophield? Inwoners van de wijk Haagse Beemden in Breda speculeren erop los, nadat vrijdagmiddag twintig minuten lang een vliegtuigje over de wijk vloog met een spandoek. 'Lindy, praat met me. J."

Malini Witlox Geschreven door