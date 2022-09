112-nieuws: dollemansrit beginnend motorrijder • duo vast na steekpartij

02.09

Een fietser is zaterdagnacht zwaargewond geraakt bij een botsing op het kruispunt van de Loevesteinstraat met de Mathenessestraat in Breda. Hij kwam daar rond kwart over twaalf in botsing met een auto. Wie geen voorrang verleende, wordt onderzocht. Vanwege de ernst van de situatie landde een traumaheli op een veld naast de weg. De fietser is in een ambulance onder begeleiding van de trauma-arts naar een ziekenhuis gebracht.