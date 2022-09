Nog altijd verdriet om Lucas Cornelissen: 'Waren we maar trotser geweest'

Een zee van bloemen lag er na de bewuste onheilsnacht in mei langs de Dommel in Den Bosch, waar de 20-jarige Lucas Cornelissen uit Vlijmen om het leven kwam. De bloemen zijn inmiddels verwelkt, maar het verdriet bij zijn familie en vrienden blijft.

“Lucas was een druk, impulsief, lief en zorgzaam jongetje dat altijd wel de randjes opzocht. Eerst doen en dan denken”, vertelt zijn moeder. Zijn zus lacht: “Hij was heel aanwezig, stormde bijvoorbeeld ineens mijn kamer binnen. Ik vond dat altijd irritant. Nu denk ik soms: gebeurde dat nog maar.”

Lucas was bekend van TikTok. Daar deelde hij met zijn 154.000 volgers op een humoristische manier wat hij meemaakte in zijn leven. Lucas' ouders onderschatten hoeveel succes hun zoon op het sociale medium had. “We hadden eigenlijk niet door hoe groot en bekend hij was”, vertelt zijn vader Ruud.

“Als hij dan naar de stad was geweest en zei dat iedereen met hem op de foto wilde, hadden wij altijd zoiets van: doe maar rustig aan, voetjes op de grond.” Zijn moeder Patricia met een brok in haar keel: “Daar had ik achteraf iets trotser op mogen zijn."

Lucas reed in de nacht van 18 mei na een avondje stappen op zijn scooter terug naar huis. Tot het bij de Molenberg misging. In plaats van de fietsbrug op, reed Lucas met zijn scooter van de naastgelegen trap af. Hij belandde in het water en kwam om het leven.