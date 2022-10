112-nieuws: wapens en drugs in Tilburg • 'drugshuis' in Valkenswaard dicht

13.00

Aan de Heerma van Vossstraat in Roosendaal stond donderdagmiddag een auto in brand. De brandende auto stond op de parkeerplaats van hockeyvereniging De Pelikaan. De brandweer had het vuur snel geblust. De auto raakte door de brand zwaar beschadigd. Over de oorzaak is nog niets bekend.